Fatih\'te yılbaşı gecesi başından vurulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

FATİH'TE yılbaşı gecesi başından vurularak ağır yaralanan ve 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melek Nur, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, yılbaşı gecesi saat 23.30 sıralarında, Fatih'te meydana geldi. Ailenin iddiasına göre; 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere Nisa A.(17) ve Ercan D.(32) ile buluştu. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi. O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Melek Nur, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Melek Nur kız için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kızın ailesi ve arkadaşları, gözyaşları eşliğinde Melek Nur'a veda etti. Melek Nur'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına götürüldü. Öte yandan polis ekiplerinin 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.