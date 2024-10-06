Fatih'te 'Zulmü Fırçala' Etkinliği

Güncel

Fatih'te, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıların birinci yılında boykot konseptli "Zulmü Fırçala" etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Vefa Gençlik Merkezi, Bağcılar, Esenler, Fatih ve Sultangazi belediyelerinin destekleriyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay, burada AA muhabirine, Filistin meselesini unutturmamak ve onların yanında olduklarını göstermek için "Zulmü Fırçala" etkinliğini sürdürdüklerini söyledi.

İsrail'e sözün ve sanatın tesir etmediğini belirten Atalay, "Onlarda merhamet yok, insaf yok, acımak yok, bütün insanlığı yok etmek için yemin etmişler. Peygamberleri öldüren bir millet, kitapları değiştiren ve tahrip eden bir millet." dedi.

Etkinlik İlhami Atalay ve bazı sanatçıların canlı performanslarının ardından sona erdi.

Programa, Bağcılar Belediyesi Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Durmuş Can ile belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı.