Fatma Candaş, Şenkaya Esnaf Başkanı Oldu

10.04.2026 10:03
Fatma Candaş, 'Kadın eli güçlü yönetim' sözüyle Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde eşiyle birlikte 17 yıldır lokantacılık yapan Fatma Candaş, iki rakibini geride bırakarak esnafın yeni başkanı oldu. 'Kadın eli güçlü yönetim' sloganıyla ilçe esnafına hizmet eden 2 çocuk annesi Candaş, "Esnafımızın sıkıntıları ve beklentileri çok. Bunların bilincindeyim ve sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum. Ona göre çalışıyorum ve çalışacağım" dedi.

Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda bir dönem başkan yardımcılığında bulunan lokantacı Fatma Candaş, mart ayında yapılan seçimler için adaylığını açıkladı. Mevcut Başkan Fahrettin Harbi ile ilçede esnaflık yapan Halil Oğuz Aydın ile yarışa katılan Candaş, 23 Mart'ta yapılan seçimde 'Kadın eli güçlü yönetim' sloganıyla 77 üyenin oyunu alarak başkan seçildi.

İKİNCİ KADIN BAŞKAN

Oltu ilçesinde üçüncü dönem Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçilen Ümmühan Gülsüm Musaoğlu'nun ardından Erzurum'da seçilen ikinci başkan olan Fatma Candaş, yeni görevine başladı. İlçedeki lokantasının işletmesini eşine bırakan Candaş, esnafla yakından ilgileniyor. Ziyarete gelen esnaftan sorunlarını dinlemenin yanı sıra kendisi de iş yerlerini ziyaret ederek birebir görüşen Candaş, gördüğü ilgiden de hayli memnun.

'BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Göreve başlamasıyla birlikte şeffaflık vurgusu yapan Candaş, esnafın sorunlarına çözüm üretmek için çalışacaklarını ifade etti. İlçede esnafın ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Candaş, beklentilerin farkında olduğunu ve buna uygun bir yönetim anlayışı sergileyeceğini bildirdi.

Eşiyle birlikte uzun yıllardır lokantacılık yaptıklarını belirten Candaş, mesleki deneyiminin sahadaki sorunları daha iyi anlamasına katkı sağladığını söyledi. Kadınların yönetimde daha etkin rol almasının önemine değinen Candaş, kadınların disiplinli ve toparlayıcı yönüne dikkat çekerek, bu anlayışı Şenkaya'da yansıtmak istediğini söyledi. Candaş, "Esnafımızın sıkıntıları ve beklentileri çok. Bunların bilincindeyim ve sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum. Ona göre çalışıyorum ve çalışacağım. Kadın olmamın esnafımıza daha çok güven verdiğini düşünüyorum. Esnafımız, bir kadın olarak daha çok güven verdiğim için beni tercih ettiler. Oltu'da Gülsüm başkanımız çok başarılı. Ben de başarılı olmak için çok çalışacağım. Kadınlarımız biliyorsunuz toparlayıcıdır, daha disiplinlidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

