Fatma Çevikbaş, Geri Dönüşüm Atölyesiyle Kültürel Mirası Yaşatıyor

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Geri dönüştürerek yaptığı bez bebeklerle "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" belgesi aldı

Her bir bebeği yaparken çocuk nasıl sevinirse bizde öyle seviniyoruz

ISPARTA - Isparta Belediyesi tarafından açılan Geri Dönüşüm atölyesinde El Sanatları Eğitmeni ve folklorik bebek sanatçısı olarak çalışan Fatma Çevikbaş atık malzemelerle geri dönüştürdüğü folklorik bez bebekler için Kültür ve Turizm Bakanlığından "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" belgesi aldı.

Isparta'da yaşayan 49 yaşındaki Fatma Çevikbaş 13 yıl önce aldığı el sanatları eğitiminin ardından, Isparta Belediyesi tarafından Bahçelievler mahallesine kurulan geri dönüşüm atölyesinde, atık malzemelerden geri dönüştürdüğü folklorik bez bebekler için Kültür ve Turizm Bakanlığından "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" belgesi aldı.

Isparta Belediyesi El Sanatları Eğitmeni ve folklorik bebek sanatçısı Fatma Çevikbaş elinde bulunduğu atık malzemeleri 13 yıldan beri dönüştürdüğünü söyledi. Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesinde yaşadığı dönemde şişelerden vazo yaparak geri dönüşüm yaptığını belirten Çevikbaş "Köyde bazı ürünler kısıtlı olduğu için elimizdeki imkanlarla işte ne yapabiliriz diye düşünürken ilk önce şişelerden başladık. Şişeleri boyamaya vazo yapmaya başladık. Kovalardan çiçek saksıları yapalım, süsler, aksesuarlar yapalım diyerek başladık ve bugünlere geldik. Şuanda Isparta Belediyesine çalışıyorum. Şükrü başkanım da bu konuda bize çok destek veriyor Bahçelievler mahallesinde belediyemiz sosyal tesislerinde dört odalı bir yeri geri dönüşüm atölyesi yaptık" dedi. Geri dönüşüm atölyesinde bulunan birçok ürünü atık malzemelerden geri dönüştürdüklerini belirten Çevikbaş "Burada yaptığımız bu folklorik bebeklerde hep geri dönüşüm malzemelerinden yaptığımız, atık kumaşlardan yaptığımız bebekler. Eski pamuk yastıklar ve minderleri mesela bebeklerimize vücut olarak kullanıyoruz. Burada gördüğünüz her şey geri dönüşümden yaptığımız ürünler" şeklinde konuştu.

"Her bir bebeği yaparken çocuk nasıl sevinirse bizde öyle seviniyoruz"

Evlendikten sonra kayınvalidesi ve eşinin desteği ile eğitim aldığını söyleyen Çevikbaş "Ben evlenmeden önce hiçbir elişi falan yapmazdım. Evlendikten sonra kayınvalidem ya kızım çocuğa ben bakayım mahallemize dikiş kursu açılmış elin biraz iğne tutsun en azından söküğünü falan dikersin bir şeyler yaparsın kadın her şey yapmalı dedi ben öyle başladım. Bu konuda eşim ve kayınvalidem çok büyük destekçi oldular. Şu anda çok mutluyum en çok sevdiğim işi yapıyorum. Burada daha çok bebekler yaptım. Geri dönüşümden yaptığımız ürünlerimiz çok ama bir bebeği dönüştürürken daha mutluyuz. Biz Geri Dönüşüm atölyesinde beş kişilik ekiple çalışıyoruz. Her bir bebeği yaparken çocuk nasıl sevinirse biz de bebeği bitirdiğimizde o kadar mutlu oluyoruz. Mesela atık polar ve kumaşları kullanarak Susam Sokağı karakterlerini yaptık. Bunları yaparken severek yapıyoruz mutlu şekilde ayrılıyoruz" dedi.

-Kadınlara el sanatlarına yönelik kurslar veriyoruz

Geri Dönüşüm atölyesinde aynı zamanda kadınlara gönüllü kurslar verildiğini belirten Çevikbaş, haftanın belirli günlerinde 15 kadına el sanatları eğitimi kursu verildiğini söyledi. Kadınların ilgisinin daha çok Folklorik bebekler üzerinde olduğunu dile getiren Çevikbaş "Kim gelip isterse öğrenmek isterse biz her şeyi gösteriyoruz. Genellikle bize en çok bebekler konusunda geliyorlar. Bize bebek öğretebilir misiniz? diyorlar biz de öğretiyoruz. Buraya gezmek için gelen vatandaşlar ise atölyeyi gördükleri zaman hayretler içinde bakıyorlar çünkü geçmişe gidiyorlar. Burada mesela 1970 ve 1980 konseptli minimal evler yaptık. Odaya girdiklerinde gözleri dolarak gittiklerini biliyoruz. Burada çok mutlu oluyorlar. Biz burayı yaparken geçmişte hep mutlu olduğumuz anları düşünerek yaptık. Eski evlerimizi minyatürleştirdik. Eski günlerimizi minyatür şekline çevirmeye başladık. Herkes hayretle bakarak bize de gösterir misiniz diyorlar bizde nasıl yapıldığını öğretiyoruz" açıklamalarında bulundu.