Fazıl Say'dan Müzik Dünyasına Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fazıl Say'dan Müzik Dünyasına Çağrı

Fazıl Say\'dan Müzik Dünyasına Çağrı
16.09.2025 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fazıl Say, Gazze'deki olaylara tepki göstererek müzik dünyasını sessiz kalmamaya davet etti.

Gazze'de yaşananlara tepki gösteren Besteci ve Piyanist Fazıl Say klasik müzik dünyasına çağrı yaptı. Say, "Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun!!! Lütfen.. lütfen.. Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa!" dedi.

"GAZZE'DE YAPILAN SOYKIRIMDIR"

Piyanis ve besteci fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanılanları bir soykırım olarak değerlendirdi. Say, açıklamasında şunları kaydetti, "Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile... Öylesine ki, öyle manipüle ki, Filistin destekçelerini "antisemitizm" ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar. Gazze'de yapılan bir soykırımdır. Nokta!

"KENDİNİZE GELİN, İNSAN OLUN"

Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun!!!lütfen.. lütfen.. Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa!"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Fazıl Say, Politika, Magazin, Güncel, Kültür, Medya, Sanat, Gazze, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fazıl Say'dan Müzik Dünyasına Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz Süper Lig ekibini uçuşa geçirdi Burak Yılmaz Süper Lig ekibini uçuşa geçirdi
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu
Fatih Sultan Mehmet’ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kar etti Fatih Sultan Mehmet'ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kar etti
Lüksemburg Filistin Devleti’ni tanımaya hazır Lüksemburg Filistin Devleti'ni tanımaya hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu
Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

10:37
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren futbolcunun döneceği maç belli oldu
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren futbolcunun döneceği maç belli oldu
10:30
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu
10:28
Kıyasıya bir yarış var: İşte liderlerin masasındaki son seçim anketi
Kıyasıya bir yarış var: İşte liderlerin masasındaki son seçim anketi
10:25
Yusuf Akçiçek’ten ilk maçında füze İptal olsa da beğeni aldı
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı
10:13
AK Parti Elazığ İl Başkanı’na oğlunun videosuyla şantaj
AK Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlunun videosuyla şantaj
10:05
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 10:55:26. #7.11#
SON DAKİKA: Fazıl Say'dan Müzik Dünyasına Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.