Fazıl Say\'dan Müzik Dünyasına Çağrı

Gazze'de yaşananlara tepki gösteren Besteci ve Piyanist Fazıl Say klasik müzik dünyasına çağrı yaptı. Say, "Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun!!! Lütfen.. lütfen.. Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa!" dedi.

"GAZZE'DE YAPILAN SOYKIRIMDIR"

Piyanis ve besteci fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanılanları bir soykırım olarak değerlendirdi. Say, açıklamasında şunları kaydetti, "Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile... Öylesine ki, öyle manipüle ki, Filistin destekçelerini "antisemitizm" ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar. Gazze'de yapılan bir soykırımdır. Nokta!

"KENDİNİZE GELİN, İNSAN OLUN"

Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun!!!lütfen.. lütfen.. Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa!"