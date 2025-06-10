FBI, Çinli Bilim Adamını Gözaltına Aldı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çinli bir bilim insanını, ABD'ye "biyolojik materyal kaçakçılığı yaptığı" suçlamasıyla gözaltına aldı.

FBI Direktörü Kash Patel, X sosyal medya hesabından, Çinli bir vatandaşın, ABD'de gözaltına alınmasına yönelik açıklama yaptı.

Patel, Çin vatandaşı Chengxuan Han'ın "ABD'ye biyolojik materyaller sokmak ve federal ajanlara yalan söylemek" suçlamalarıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Detroit Metropolitan Havalimanı'na varan Han'ın, daha önce ABD'ye gönderdiği paketlerle ilgili federal yetkililere yanlış beyanlarda bulunduğunu belirten Patel, son günlerde benzer iddialarla suçlanan Çin Halk Cumhuriyeti bağlantılı üçüncü kişinin Han olduğunu belirterek "Han'ın Çin'den ABD'ye yuvarlak solucanlarla ilgili biyolojik materyal içeren dört paket gönderdiği iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

Ülke güvenliğine tehdit

CNN haberinde, Çinli bilim insanının, Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde öğrenim gördüğü ve Michigan Üniversitesinde bir yıl süreli projede yer almayı planladığı bildirildi.

ABD'li Savcı Jerome Gorgon Jr. konuya ilişkin açıklamasında, kaçakçılığın "(ülke) güvenliğini tehdit ettiğini" bildirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma'da saha operasyonlarını yöneten John Nowak, "Araştırma amaçlı olarak ABD'ye biyolojik materyal ithal etme yönergeleri katı ancak açıktır ve bu tür eylemler diğer konuk akademisyenlerin meşru çalışmalarını baltalamakta" ifadesini kullandı.