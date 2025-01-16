Fed Ekonomide Hafif Artış Bildirdi - Son Dakika
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Fed Ekonomide Hafif Artış Bildirdi

Fed'in raporuna göre, ekonomik faaliyet kasım ve aralıkta hafif ila ılımlı arttı, ancak inşaat azaldı.

16.01.2025 00:17
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ABD Merkez Bankası (Fed), geçen yıl kasım sonu ve aralık ayında ekonomik faaliyette "hafif ila ılımlı" düzeyde artış görüldüğünü bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısını yayınladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin geçen yıl kasım sonu ve aralık ayında "hafif ila ılımlı" düzeyde arttığı belirtildi.

Raporda, tüketici harcamalarının çoğu bölgede beklentileri aşan güçlü "tatil sezonu" satışlarının etkisiyle ılımlı bir şekilde arttığı aktarıldı.

İnşaat faaliyetlerinin genel olarak azaldığı kaydedilen raporda, birçok bölgede yüksek malzeme ve finansman maliyetlerinin büyüme üzerinde baskı oluşturduğunun belirtildiği ifade edildi.

Raporda, imalat faaliyetlerinin bir miktar azaldığı, bazı bölgelerde imalatçıların yüksek tarife beklentisiyle stok yaptığı aktarıldı.

Konut tarafındaki emlak faaliyetinde değişim görülmediği belirtilen raporda, yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının talebi tutmaya devam ettiği kaydedildi. Ticari gayrimenkul satışlarının ise arttığı bildirildi.

Raporda, tarım sektöründeki koşulların, düşük çiftlik gelirleri ve bazı bölgelerde hava koşullarıyla ilgili zorluklar nedeniyle genel olarak zayıf kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, "2025 yılının görünümü konusunda iyimser olanların sayısı, kötümser olanlardan fazlaydı, ancak bazı bölgelerde göç ve tarife politikalarındaki değişikliklerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler dile getirildi." ifadeleri yer aldı.

İstihdamın dengede bir artış gösterdiği belirtilen raporda, çoğu bölgede ücret artışının ılımlı bir hıza yükseldiği aktarıldı.

Raporda, fiyatların ise genel olarak mütevazı bir şekilde arttığı kaydedildi.

Bu yıl fiyatların artmaya devam etmesinin beklendiği belirtilen raporda, yüksek tarifelerin fiyat artışlarına katkıda bulunma potansiyelinin olduğuna dikkat çekildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fed Ekonomide Hafif Artış Bildirdi - Son Dakika

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