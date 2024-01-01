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Feke'de kayıp başvurusu yapan kişinin otomobili dere yatağına devrildi, ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Feke'de kayıp başvurusu yapan kişinin otomobili dere yatağına devrildi, ölü olarak bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Ahmet Çatalkaya'nın otomobili dere yatağına devrilmiş halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde Çatalkaya'nın cesedini tespit etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Feke\'de kayıp başvurusu yapan kişinin otomobili dere yatağına devrildi, ölü olarak bulundu
01.01.2024 - 22:13,
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ADANA'nın Feke ilçesinde ailesinin 3 gündür haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'nın (49), otomobilinin dere yatağına devrilmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Tahtalı Köprü mevkisinde dere yatağına bir otomobilin kaza yapmış halde durduğunu gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, araç içerisinde bir erkeğe ait cesedin olduğunu fark etti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin, kaza yerine 40 kilometre uzaklıkta ilçe merkezinde oturan ve ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'ya ait oluduğu belirlendi. Çatalkaya'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Feke'de kayıp başvurusu yapan kişinin otomobili dere yatağına devrildi, ölü olarak bulundu - Son Dakika
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