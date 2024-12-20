Güncel

Feke'de şehitlere vefa

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde şehitlerin kabirlerinin bakımları yapılarak Türk Bayrakları yenilendi.

Feke'de şehitlerin kabristanları sosyal yardımlaşma vakfı vefa ekipleri tarafından ziyaret edildi. Ekipler şehit kabirleri çevresinde bakım ve temizlik çalışması yaptı. Şehit kabirlerinde bulunan Türk Bayrakları yenilendi.

Vakıf Müdürü Fatih Akça Aralık ayında ilçeye peş peşe düşen şehit ateşiyle büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek şehitlerimize vefa göstermek adına Vefa ekipleri ile birlikte ilçedeki tüm şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek bakım ve temizlik çalışmasını gerçekleştirdik" dedi.