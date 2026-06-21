Felçten Şampiyonluğa: Feyzullah Cantürk’ün Hikayesi

ANKARA'da omuriliğindeki kitle nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından felç kalan Feyzullah Cantürk (37), rehabilitasyon sürecinde tanıştığı okçulukta 15 madalya kazanıp, milli formayı giydi. Okçuluk sayesinde yeniden hayata tutunan Cantürk, yaşadığı sakatlığın ardından antrenör oldu.

Ankara'da 2017 yılına kadar evden eve nakliyat işi yapan Feyzullah Cantürk, denge ve yürüme bozukluğu şikayetiyle başvurduğu Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde omuriliğinde oluşan kitlenin sinirlerine baskı yaptığını öğrendi. Yapılacak müdahalenin felce neden olabileceği ancak ameliyatın zorunlu olduğu bildirilen Cantürk, operasyon geçirdi. Operasyonun ardından yeniden yürüyemeyen Cantürk, uzun süre hastanede tedavi gördü. Rehabilitasyon sürecinde okçuluk ile tanışan Cantürk, 2019'da lisanslı sporcu olarak yarışmalara katılmaya başladı. Cantürk, ulusal organizasyonlarda 15 madalya kazandı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Ardından milli takıma giren Cantürk, 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle spora ara vermek zorunda kalan Cantürk, bu süreçte antrenörlük belgelerini tamamladı. Okçuluk sayesinde yeniden hayata tutunan Cantürk, kendisine destek olan antrenörü Oğuzhan Polat'ın izinden giderek engelli bireylerin hayatlarına spor aracılığıyla dokunmayı sürdürüyor.

'FELÇ KALDIKTAN SONRA YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTEDİM'

Feyzullah Cantürk, 2016 yılında gittiği hastanede omuriliğine baskı yapan bir kitle tespit edildiğini ifade ederek, "Teşhis konulduğunda zaten bende denge kayıpları ve yürüme bozuklukları başlamıştı. Doktorlar sırtımdaki fıtığın patladığını ve teşhisi geç olduğu için fıtığın kemikleşip sinirleri ezdiğini, zamanla sinirlere zarar verdiğini söylediler. Doktorum 'Ameliyat sonrası felç kalacaksın ama az da olsa bir umudumuz var' dedi. Sonucunu bildiğim bir ameliyattı aslında. Ancak 2017 yılı Kasım ayında ameliyat olmak zorunda kaldım. Ameliyattan sonra bir daha kalkamadım. Uzunca bir süre hastanelerde fizik tedavi gördüm. Ameliyattan önce çok aktif biriydim. Evden eve nakliye şirketim ve küçük bir marketim vardı. Bu süreç beni çok yıprattı. İlk önce marketi kapatmak zorunda kaldım. Sonra da kamyonumu satmak zorunda kaldım. Önceki hayatıma nokta koyup, yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Daha sonra arkadaşım aracılığı ile antrenörüm Oğuzhan Polat ile yolumuz kesişti. Bana 'Gel okçuluk yapalım' dedi ve Gazi Okçuluk Spor Kulübü'nde okçuluk sporuna başladım. 2019 yılında ise sporcu lisansım çıktı" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİM YİNE OLİMPİYATLARI GÖREBİLMEK'

Türkiye'de çeşitli branşlarda düzenlenen şampiyonalarda 15 madalya kazandığını belirten Cantürk, "2021'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nı 3'üncü sırada tamamlayarak milli takıma davet edildim. Milli takım seçmeleri için düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci olarak milli takıma girdim. Dubai kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettim. Orada tekrar omuzdan bir sakatlık geçirdim. 3 yıldır da onunla uğraşıyorum. 'Allah'ım iyi ki beni böyle yapmışsın, bu sayede milli formayı giyme şansım oldu' dedim. Sakatlığımdan sonra antrenörlük belgesi aldım. Kulüpte antrenörlük yapıyorum. Benim gibi engelli olan arkadaşlarıma yardımcı olmak için mücadele ediyoruz. Ama benim gözüm hala çizgide ve hala ok atmak istiyorum. En büyük hayalim yine olimpiyatları görebilmek" diye konuştu.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM'

En büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten Cantürk, "O beni desteklemese ben bugün buralarda olamazdım. Bana o kapıyı aralayan ve bana o gücü veren eşimdir. Hastanede eşimin ağladığını görünce, 'Dik durmalısın ki onlar da senin arkanda dik dursun' dedim. Spora başladığımda da eşim yine destekçimdi. Bazen burada açık alanda atış yaparız, gelir bana yardımcı olur. Biz ne kadar özgürüz desek de bir başka bireye ihtiyacımız var. Burada ailem, hocalarım ve takım arkadaşlarım hepsi destekçim oldu. Şimdi takım arkadaşlarım öğrencim oldu. Elimden geldiği kadar hocamdan öğrendiklerimi onlara aktarıyorum. Gittikleri her şampiyonadan başarı ile dönüyorlar" dedi.