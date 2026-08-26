Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum Belediyesi’ni ziyaret etti - Son Dakika
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum Belediyesi’ni ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum Belediyesi’ni ziyaret etti
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede bölgenin çok kültürlü mirası ve Aya Nikola Kilisesi'nin restorasyonu ile 'Aya Nikola Müzesi' projesi ele alındı. Başkan Mandalinci, kilisenin özgün dokusu korunarak kente kazandırılacağını belirtti; Patrik, çarşıda ve restorasyon alanında incelemelerde bulundu.

(MUĞLA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, bölgenin binlerce yıllık çok kültürlü mirası ve tarihi Aya Nikola Kilisesi'nin restorasyon süreci ele alındı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u makamında ağırladı. Başkan Mandalinci; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projeye ilişkin detaylı bilgileri Patrik Bartholomeos ile paylaştı.

Patrik Bartholomeos'a belediye binasında sergilenen maket üzerinden restorasyonun geldiği son aşamayı anlatan Mandalinci, yapının özgün dokusunun korunarak yeniden ayağa kaldırılmasını ve "Aya Nikola Müzesi" adıyla kentin kültürel mirasına kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bodrum'un binlerce yıllık çok kültürlü mirasının önemli değerlerinden biri olan Aya Nikola Kilisesi'ni müze projesi ile geleceğe taşımak için çalışmaları titizlikle sürdüreceklerini ifade eden Mandalinci, makam görüşmesinin ardından Patrik Bartholomeos ve beraberindeki heyetle birlikte Bodrum Çarşısı'nı gezerek restorasyonu devam eden kilise alanında incelemelerde bulundu.

Mandalinci, ziyaretleri ve Bodrum'un kültürel mirasına gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum Belediyesi’ni ziyaret etti - Son Dakika

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