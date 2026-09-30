Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çevre Bakanı Kurum\'a Bakanlıkta ziyarette bulundu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çevre Bakanı Kurum'a Bakanlıkta ziyarette bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Bakanlıkta konuk etti. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretleri için teşekkür ederek Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularına başarılar diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştü.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı Bakanlığımızda ağırladık. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?