Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu: Bin 200 banka hesabına el kondu, 98 bin site erişime engellendi - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu: Bin 200 banka hesabına el kondu, 98 bin site erişime engellendi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu: Bin 200 banka hesabına el kondu, 98 bin site erişime engellendi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında bin 48 gerçek ve tüzel kişiye ait bin 200 banka hesabına el konulurken, yaklaşık 98 bin internet sitesi hakkında erişim engeli kararı alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 

DEV DERBİ ÖNCESİNDE DÜĞMEYE BASILDI 

Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşması öncesinde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğinin kesilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda yasa dışı bahis ağına ilişkin kapsamlı inceleme yapıldı.

Soruşturma kapsamında 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve 1.200 IBAN tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi belirlendi.

BİN 200 BANKA HESABINA EL KONULDU

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen bin 48 gerçek ve tüzel kişiye ait bin 200 banka hesabı hakkında el koyma işlemi uygulandı.

Bunun yanı sıra yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında ilgililer hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bakan Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, spor karşılaşmalarının yasa dışı bahis faaliyetleri için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Gürlek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde; 

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu: Bin 200 banka hesabına el kondu, 98 bin site erişime engellendi

Akın Gürlek, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu: Bin 200 banka hesabına el kondu, 98 bin site erişime engellendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halit Gon Halit Gon:
    tuh çalaların planı tutmadı gitti paracıklar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu: Bin 200 banka hesabına el kondu, 98 bin site erişime engellendi - Son Dakika
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