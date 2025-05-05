Fenerbahçe-Beşiktaş maçında lazer darbesi!

(ANKARA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün akşam oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında, Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'in yüzüne, penaltı kullandığı sırada tribünden lazer ışığı tutan şahsın yakalandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün saat 19.00'da Ülker Stadyumunda, Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. takımları arasında oynanan Trendyol Süper Lig Müsabakasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" denildi.