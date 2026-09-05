Fenerbahçe derbisini Beşiktaş 2-1 kazandı, Vlahovic'in golüyle puanını 9 yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe derbisini Beşiktaş 2-1 kazandı, Vlahovic'in golüyle puanını 9 yaptı

Fenerbahçe derbisini Beşiktaş 2-1 kazandı, Vlahovic\'in golüyle puanını 9 yaptı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Siyah-beyazlılar, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle galibiyete ulaşırken Fenerbahçe 6 puanda kaldı.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki derbide karşı karşıya geldi. Ev sahibi Fenerbahçe, 26'ncı dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 38'inci dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş, derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Ligin 5'inci haftasında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak; Fenerbahçe ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe derbisini Beşiktaş 2-1 kazandı, Vlahovic'in golüyle puanını 9 yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe derbisini Beşiktaş 2-1 kazandı, Vlahovic'in golüyle puanını 9 yaptı - Son Dakika
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