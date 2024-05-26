Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek ikinci oldu

Fenerbahçe, İstanbulspor\'u 6-0 yenerek ikinci oldu

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'i ikinci olarak tamamladı. Edin Dzeko, Sebestian Szymanski, Dusan Tadic, Osayi-Samuel, Serdar Dursun ve Joshua King'in golleriyle Fenerbahçe galibiyete ulaştı. Ancak bu skor şampiyonluk için yeterli olmadı.

26.05.2024 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'i ikinci olarak tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor ileÜlker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta; Fenerbahçe 8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. 15. dakikada Sebestian Szymanski ve 36. dakikada Dusan Tadic'in golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 66'da Osayi-Samuel, 76'da Serdar Dursun ve 78'de Joshua King golleri kaydetti.

Fenerbahçe, 2023- 2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliı ekip, sezonu 6-0'lık galibiyetle kapatsa da bu skor şampiyon olmasına yetmedi.

Kaynak: ANKA

Trendyol Süper Lig, Serdar Dursun, İstanbulspor, Dusan Tadic, Joshua King, Fenerbahçe, Edin Dzeko, İstanbul, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek ikinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
21:32 Okan Buruk’tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
18:30 Almanya’da dikkat çeken analiz: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye Almanya'da dikkat çeken analiz: Afrika'da etkili olan yeni güç Türkiye
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 21:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement