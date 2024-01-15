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Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre karışık stilde 14 yaş şampiyonu olan Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Vali Sezer, Işık'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Işık, hedefleriyle ilgili bilgi verirken takım antrenörü Onur Kaplan da ziyarette yer aldı. Yüzmeye 7 yaşında Edirne Yüzme Eğitim Merkezi'nde başlayan ve 2 yıl önce Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan Işık, daha önce de 3 Türkiye şampiyonluğu kazanmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık, Vali Yunus Sezer\'i ziyaret etti
15.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:37
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Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre karışık stilde 14 yaş şampiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Edirneli Beyza Işık, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer, Işık'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Işık da hedefleriyle ilgili Sezer'e bilgi verdi. Ziyarette takım antrenörü Onur Kaplan da yer aldı.

Yüzmeye 7 yaşında Edirne Yüzme Eğitim Merkezi'nde başlayan, 2 yıl önce de Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan Işık, daha önce de 3 Türkiye şampiyonluğu kazanmıştı.

Kaynak: AA
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