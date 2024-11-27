Fenomen Muhtar Aydın Battal\'ın Zor Anıları

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Fenomen muhtar hayatını anlattı, öğrenciler kayda aldı

Fenomen muhtar Aydın Battal: "Hayatımın en zor anı iş istemek oldu"

KIRŞEHİR - Sosyal medyada 'Fenomen Muhtar' olarak tanınan Aydın Battal, Ahi Evran Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Battal, öğrencilere anlattığı hayat hikayesinde hayatının en zor anının başka birinden çaresizlik nedeniyle iş istemek olduğunu söyledi. Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde öğrencilerle bir araya gelen Battal'ın hayat hikayesini Görsel İletişim Bölümü öğrencileri kayda aldı. Etkinlikte fenomen muhtar Aydın Battal, samimi tavırlarıyla dikkat çekerken, okuduğu şiirler ise öğrenciler tarafından alkış aldı.

Görsel İletişim Öğrencisi Nisa Şahin, fenomen muhtar Aydın Battal'ı yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını ve hayat hikayesinden etkilendiğini belirtti. Öğretim Görevlisi Ali Kaymak ise; "Fenomen olarak tanınan Aydın Battal'ın hikayesini gençlerin duyması açısından bu programı organize ettik. Battal'ın sosyal medyada ünlenmesinin ardından şiirleri ve oyunculuk kariyerine gençlerde ilgi gösterdi" dedi.

Battal, geçtiğimiz mahalli idareler seçimleri sonrasında baldızı ve bacanağının oy vermemesi sonrasında yazdığı şiirle sosyal medya ve haberlerde üne kavuşmuştu.