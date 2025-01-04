Ferdi Tayfur\'un Hayrına Pamuk Şeker Dağıttı

Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Sait Kocakaya (44), hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur hayrına ücretsiz pamuk şeker dağıttı. Kocakaya, "Ona olan sevgimin göstergesi olarak işimin başına geçtim, yaptığım organik pamuk şekerleri çocuklara ve isteyenlere ücretsiz dağıttım" dedi.

Serik'te yaşayan, Ferdi Tayfur hayranı pamuk şeker ve balon satıcısı Sait Kocakaya, sevdiği sanatçının 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede ölümünün ardından kent merkezinde kurduğu seyyar aracında ücretsiz pamuk şeker dağıttı. Tezgahının önüne park edip, üzerine 'Ferdi Tayfur'un ruhuna çocuklara taze pamuk şeker bedava' yazdığı otomobilden de Ferdi Tayfur şarkıları çalan Sait Kocakaya, sanatçının hayrına özellikle çocuklara pamuk şeker verdi.

'MEKANI CENNET OLSUN'

Sait Kocakaya, "Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla büyüdüm. Yevmiye işlerine giderek kazandığım parayla büyük bir müzik seti aldım. Tüm kasetlerini o dönemde almışlığım vardı. ve kendi babam gibi değer verdiğim 'Ferdi Baba' diye dinlerim onu. Eşim beni aradı ve 'Baban öldü' diye acı haberi verdi. Öz babamı 10 yıl önce kaybetmiştim. Eşim beni arayıp, 'Baban öldü' deyince yüreğim kan ağlamaya başladı. Ben de ona olan sevgimin göstergesi olarak işimin başına geçtim, yaptığım organik pamuk şekerleri çocuklara ve isteyenlere ücretsiz dağıttım. Ferdi Tayfur'un ruhuna dua etmelerini istedim. Mekanı cennet olsun" dedi. Sait Kocakaya, Ferdi Tayfur'un 'Yıldızlar da Kayar' şarkısından bir dörtlük okuyarak, duygularını dile getirdi.