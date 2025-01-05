Ferdi Tayfur\'un Mezarı Ziyaret Edildi

Güncel

TÜRK müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un sevenleri, Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Dua eden ve çiçek bırakan Tayfur hayranları, duygu dolu anlar yaşadı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'nda dün defnedildi. Tayfur'un mezarı, bugün sevenlerinin akınına uğradı. Sanatçının mezarına çiçekler bırakarak dua eden hayranları, duygu dolu anlar yaşadı. Tayfur'a olan sevgilerini ifade eden vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

'HER ZAMAN KALBİMİZDE, HATIRAN YETER'

Kabri ziyarete gelenlerden Burak Tosun, "Ferdi Tayfur'u hep seviyorduk. Zaten yanındaydık. Ben cenazesine de katıldım. Binlerce insan Ferdi babasını bırakmadı. Sevenleri çok oldu. Ben de tabi hem cenazesine geldim, hem de mezarına uğradım. Çocukluğumdan beri şarkılarını severdim. Ben onun elinde büyüdüm. Şarkılarını çok sevdim. Şu an boynumdaki Ferdi babanın hatırasıdır. Onu seviyoruz, her zaman kalbimizdedir. Hatıran yeter" dedi.