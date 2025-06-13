Ferdi Zeyrek İçin Muratpaşa Camii'nde Helva İkramı

Haber: SEYİT ALP BERBER

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i dualarla andı. Belediye, Ferdi Zeyrek için kent merkezinde bulunan tarihi Muratpaşa Camii'nde cuma namazı çıkışı helva ikramında bulundu.

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anmak üzere Muratpaşa Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı. Helvalar, belediyenin aşevi tarafından hazırlandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, genç yaşta yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in halkla iç içe, samimi ve çalışkan bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, "Ferdi Zeyrek'i saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Anısını Muratpaşa'mızda yaşatacağız" dedi. Zeyrek'in adının Muratpaşa'da bir parka verilmesi önerisi, temmuz ayı belediye meclisi gündemine taşınacak.