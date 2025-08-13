Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
Feribot Seferleri İptal

13.08.2025 20:57
Güney Marmara'da kötü hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında, yarınki feribot seferleri yapılamayacak.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 14 Ağustos Perşembe günü Narlı-Marmara hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.30 Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı Avşa hattında ise Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise 14.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

