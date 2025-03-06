Feride'nin Tedavisine Destek İçin Anneden Dokuma Sanatı

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İZMİR'de 8 yıl önce yüksekten düştüğü için kalbi durup yeniden hayata döndürülen Feride Sıla Özcan (11), tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Başak Özcan (44), aldığı yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğiyle gelişim göstermeye başlayan kızı Feride için dokuma sanatını öğrendi. Türk bayrağı dokuyarak başladığı el sanatında zamanla ustalaşan Özcan, sattığı eserlerinin geliriyle kızının tedavisine destek olmak istediğini belirterek, "Hem dertlerimizi hem umutlarımızı dokuyoruz. Umutluyuz kızıma destek olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Başak ve Oğuzhan Özcan (46) çiftinin, 8 yıl önce 2'nci kattan düşen kızları Feride Sıla, 89 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kazandı. Beyninde oluşan hasar nedeniyle yemek yiyemeyen, konuşamayan ve yürüyemeyen Feride, yoğun fizik tedavi desteğiyle önce beslenmeye sonra destekle adım atmaya başladı. Başak Özcan, kızının tedaviye olumlu yanıt vermesi üzerine aile olarak tüm imkanlarını ona duyu ve dil terapisi için kullandıklarını dile getirdi. Bu süreçte tüm vaktini kızıyla geçiren Özcan, öğrendiği dokumacılığı da Feride'nin faydasına dönüştürdü.

Yaşadıklarını anlatan Başak Özcan, "Kızım 2,5 yaşındayken benim görmediğim bir sırada tırmanarak evimizin penceresinden düştü ve travma yaşadı. Bu travma sonrası durumu ağırdı. Bize ilk zamanlar çok yaşamaz, son kez gelip görün demişlerdi. Üstünden 8 yıl geçti. 1 Mayıs 2017'de bu olayı yaşamıştık. 89 gün yoğun bakım sürecinden sonra evimize döndük. Ama kızım yarı bitkisel hayatta gibiydi. Beslenmesi ve solunumu yeterli değildi kendi başına. Trakeostomi ve peg yardımıyla hayatta kalıyordu. Ama fizik tedaviyle yürüyebileceğini, yutabileceğini söylediler. Bunun üzerine eşim, ben ve çevremizin desteğiyle tedavileri arttırdık. Çünkü fizyoterapi haftada 2 saat yetersiz kalıyordu. Özel derslerle destekledik. Kendi imkanlarımızla duyu ve dil terapisi aldık. Daha önce ameliyatını yapan beyin cerrahı Feride'nin tedavisine iyi yanıt verdiğini, böyle devam ederse 3 ya da en fazla 5 sene sonra onu tanıyamayacağımızı söyledi. Ama biliyoruz ki bunların hepsi tedaviyle oluyor" dedi.

'BURASI BANA TEDAVİ GİBİ GELDİ'

Mühendis eşi Oğuzhan Özcan'ın emekliliğinin ardından Kemalpaşa'ya taşındıklarını anlatan Başak Özcan, Kemalpaşa Kültür ve Sanat Derneği aracılığıyla yaptıkları tablo ya da boyama bibloları satışa sunduğunu dile getirdi. Eşinin ayrıca stres yönetimi, zaman yönetimi ve kişisel gelişim dersleri verdiğini de anlatan Özcan, tek amaçlarının kızlarının tedavisini desteklemek olduğunu anlattı. Özcan, "Ben de dernekten gelen bir mesajla halk eğitimin dokuma kursuna katılmaya karar verdim. Uzun süredir bir şeylerle uğraşmak istiyordum. Burası bana tedavi gibi geldi. Kendimi evden birkaç saatliğine de olsa uzaklaştırmak bana iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi atölyesinde öğrendiği dokuma sanatını kullanarak hazırladığı eserleri satışa sunduğunu söyleyen Başak Özcan, şöyle devam etti:

"Buradaki öğretmenime Feride'nin sürecini anlattım. Bana, 'Ürettiklerini satışa sunabilirsin' dedi. Dokuma işi unutulmaya yüz tutmuş bir kültür. Ben de öğrenmeye başladım. Burada hem dertlerimizi hem umutlarımızı dokuyoruz. Bir şeyler ortaya çıkarıyoruz. Kızımızın tedavi masraflarını yeterince karşılayabilmek için mücadele ediyoruz. Umutluyuz, kızıma bu anlamda da destek olabileceğimi düşünüyorum."

'İLMEK İLMEK HAYATI NAKŞEDİYORUZ'

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde 5 yıldır el sanatları öğretmenliği yapan Cemile Çoban da şunları söyledi:

"Feride kızımızın annesi kursumuza başvurdu. İlk etapta küçük bir bayrakla başladık. Bu işi çok sevdi. 'Kızıma bir faydam olsun' dedi. Ben de bir anne olarak çok duygulandım, onlar için bir proje hazırlamak istedim. Emeği değere dönüştürmek istedim. İlmek ilmek nakşederek hem Başak Hanımın bir derdine çare olmak adına, kızımızı ayağa kaldırabilir miyiz diye düşündük. İlmek ilmek hayatı nakşediyoruz. Umudumuz çok büyük. Ara ara sergilerimiz oluyor. Eserlerimizi orada Feride için değerlendireceğiz."