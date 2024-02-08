Fernando Santos: 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. Biz 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Bu şekilde maç içerisinde 2 farklı senaryoyu umarım bir daha görmeyiz" dedi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale adını yazdırdı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Maçta iki farlı yarı izlediklerini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Maçta aslında iki farklı hikaye vardı. İlk yarı oyunculardan istediklerimizin hiçbirini sahada göremedik. İlk yarıda sahada sadece formamız vardı. Rakibimiz yaptı bunları. Rakibimiz agresifti. Rakibimiz gerçekten oyunu iyi yönlendirdi. Çok fazla fırsat da verdik biz onlara. Düşündüklerimizi ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bu anlamda Antalyaspor maçın ilk yarısındaki o sonucu fazlasıyla hak etti. Gerçekten Antalyaspor çok iyi oynadı ve biz kötü oynadık. Bunu tekrar belirtelim. İlk yarı maçta değildik. Sahada değildik. Evet sahada Beşiktaş'ın da iyi oyuncuları vardı. O reaksiyonu gösterdiler. Savaştık, çalıştık, didindik. Gerçekten ikinci yarı çok iyi bir mücadele gösterdik. Daha çok öndeydik, daha çok baskı yaptık. Rakibimizi de bir anlamda duran toplar dışında kendi sahasına hapsettik. Bu anlamda da iki golü bulup maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. Biz 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Bu şekilde maç içerisinde 2 farklı senaryoyu umarım bir daha görmeyiz" şeklinde konuştu.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Fernando Santos: 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?