Fethiye Açıklarında Kurtarma Operasyonu

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan bir teknenin denizde sürüklendiği ve Kızılada açıklarında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

KIYEM-5 botuyla çekilerek Karagözler Mahallesi kıyısına yanaştırılan teknedeki 2 kişinin kurtulması sağlandı.