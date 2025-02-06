Fethiye Açıklarında Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan bir teknenin denizde sürüklendiği ve Kızılada açıklarında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
KIYEM-5 botuyla çekilerek Karagözler Mahallesi kıyısına yanaştırılan teknedeki 2 kişinin kurtulması sağlandı.
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