Fethiye Belediyesi'nin Fiosuna Bir Adet Su Arazözü Eklendi

(MUĞLA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ankara'da düzenlenen Araç Teslim Töreni'nde, Fethiye Belediyesi'ne bir adet su arazözü hibe edildi.

TBB, 94 belediyeye toplam 95 yeni hizmet aracı daha kazandırdı. Hibe edilen araçlar, Ankara Çankaya'da düzenlenen törenle teslim edildi. Fethiye Belediyesi de törende bir adet su arazözü teslim alarak filosunu büyüttü.

Törene Fethiye Belediyesi adına Başkan Vekili Taner Boz ve Makine İkmal Müdürü Engin Özkaya katıldı. Boz, törende yaptığı açıklamada, belediyenin hizmet kapasitesini artıracak bu tür desteklerin önemine dikkati çekti.