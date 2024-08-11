Fethiye\'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Azizağa Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, koyda 12'si çocuk 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.