Fethiye'de Atık Getirme Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fethiye'de Atık Getirme Merkezi Açıldı

Fethiye\'de Atık Getirme Merkezi Açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurulan Atık Getirme Merkezi, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ın katılımıyla açıldı. Konuşmasında çevre hassasiyetinin önemine vurgu yapan Ertaş, çevrenin gelecek kuşaklara aktarılacak bir emanet olduğunu belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise merkezlerin yer altı kaynaklarının israfını önleyeceğini ifade etti. Fethiye Belediyesi tarafından kurulan merkezde, atıklar ayrıştırılarak bertaraf edilecek.

06.06.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurulan Atık Getirme Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, törende yaptığı konuşmada, toplumda çevre hassasiyetinin artmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çevrenin insanlara, gelecek kuşaklara aktarılacak emanet olduğunu ifade eden Ertaş, "Çok hassas olmamız gerekiyor. Bu yapılan tesis de en büyük ihtiyaçlarımızdan birini karşılayacak. Artık imkanlar, kaynaklar azalıyor. Gelecek nesil için dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da Atık Getirme Merkezleri sayesinde yer altı kaynaklarının israfının önlenmiş olacağını dile getirdi.

Fethiye Belediyesi tarafından Çatalarık Mahallesi'nde kurulan merkezde, kağıt, plastik ambalaj, ahşap, metal, demir ile cam atıkların ayrıştırılarak bertaraf edilmesi sağlanacak.

Kaynak: AA

İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediyesi, İklim Değişikliği, Ömer Bolat, Fethiye, Muğla, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Atık Getirme Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
18:49 Fenerbahçe’ye gelecek mi Sterling cephesinden açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama var
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
17:34 Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:40 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 3’ünün daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 19:12:28. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de Atık Getirme Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement