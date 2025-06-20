Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, misafir olduğu evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Göcek Mahallesi'nde Ömer Bayram Fidan'ın (23) misafir olarak bulunduğu B.E.B'nin (30) evinde bıçaklandığı ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Fidan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Fidan'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayın ardından kaçtığı belirlenen cinayet şüphelisi B.E.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçtığı otomobili takip etti.
Antalya'da gözaltına alınan B.E.B'nin Fethiye'ye getirileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Bıçaklı Cinayet - Son Dakika
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