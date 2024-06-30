Fethiye'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Fethiye'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Fethiye\'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Özcan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayda, kayınpederi, kayınvalidesi ve bir kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

30.06.2024 11:51
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özcan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde dün tabancayla vurarak öldürmüştü.

Şüpheli daha sonra başka villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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