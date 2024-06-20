Fethiye'de Denize Giren Kişi Boğuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki kişi boğuldu.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda denize giren İsmail Faruk Cesur'un çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin de yardımıyla denizden çıkarılan Cesur, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Cesur'un bayram tatili için Konya'dan ilçeye geldiği öğrenildi.
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