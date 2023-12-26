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Fethiye'de finansal yatırım eğitimi düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Finansal Para Yatırım Araçları ve Bunlara Yatırım Yapma Yöntemleri Eğitimi'nde, finansal piyasa kavramı, yatırım araçları ve yatırım yapma yöntemleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Eğitim, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verildi ve yaklaşık 6 saat sürdü.

Fethiye\'de finansal yatırım eğitimi düzenlendi
26.12.2023 - 10:19,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Finansal Para Yatırım Araçları ve Bunlara Yatırım Yapma Yöntemleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO) odadaki Likya Salonu'nda düzenlenen eğitim, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaderli ile Doç. Dr. Ali Petek tarafından verildi.

Eğitimin ilk bölümünde dünya ve Türkiye ekonomisine makroekonomik bakış, finansal piyasa kavramı ve finansal piyasa türleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Eğitimin ikinci bölümünde ise finansal yatırım araçlarında, temel analiz, teknik analiz, Türkiye'de finansal sistem ve işleyişi, yatırım fonları, hisse senetleri ve yatırım yapma yöntemleri konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

Yaklaşık 6 saat süren eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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