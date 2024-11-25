Fethiye\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, hakkında 2 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin ilçede olduğu tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Esenköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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