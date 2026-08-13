Fethiye'de Gezi Teknesi Yangını - Son Dakika
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Fethiye'de Gezi Teknesi Yangını

Fethiye\'de Gezi Teknesi Yangını
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir gezi teknesinde yangın çıktı, 15 yolcu yaralandı.

YANAN TEKNE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, koydaki gezi teknesinde çıkan yangında, can yeleği giyerek denize atlayan 115 yolcudan 15'inin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldiği öğrenildi. Yaralıların, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan alevlere teslim olan tekne, havadan görüntülendi.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA

Fethiye, Güncel, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Gezi Teknesi Yangını - Son Dakika

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