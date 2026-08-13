Fethiye'de Gezi Teknesi Yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir gezi teknesinde yangın çıktı, 15 yolcu yaralandı.
YANAN TEKNE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, koydaki gezi teknesinde çıkan yangında, can yeleği giyerek denize atlayan 115 yolcudan 15'inin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldiği öğrenildi. Yaralıların, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan alevlere teslim olan tekne, havadan görüntülendi.
Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),
Kaynak: DHA
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