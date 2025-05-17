MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde marinaya yanaşmaya çalışan gulet, lüks motoryata çarptı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Kaza, sabah saatlerinde Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada meydana geldi. İskeleye yanaşmak üzere manevra yapan 20 metre uzunluğundaki guletin dümeni, henüz belirlenemeyen nedenle kilitlendi. Gulet, marinada demirli bulunan lüks motoryata çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki teknede de hasar oluştu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Gulet ile Motoryat Çarpıştı - Son Dakika
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