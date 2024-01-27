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Fethiye'de kumar oynarken suçüstü yakalananlara 289 bin lira ceza - Son Dakika
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Fethiye'de kumar oynarken suçüstü yakalananlara 289 bin lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek binasında kumar oynandığı bilgisi üzerine yapılan baskında 45 şüpheli suçüstü yakalandı. Bu kişilere toplamda 289 bin lira idari para cezası kesildi. Operasyon sonucunda birçok kumar malzemesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan 10 kişiye ve uyuşturucu madde bulunduran 1 kişiye adli işlem yapıldı.

Fethiye\'de kumar oynarken suçüstü yakalananlara 289 bin lira ceza
27.01.2024 - 15:47,
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir dernek binasına yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 45 şüpheliye toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, bugün sabah saatlerinde dernek binasına operasyon düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen 45 kişiye toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi. Yapılan aramada 1 tombala makinesi, 180 pinpon topu, 150 tombala kartı, 1 numara levhası, 2 telsiz, çok sayıda tombala pulu, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği tespit edilen 10 bin 750 lira ele geçirildi.

Ayrıca 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan 10 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fethiye'de kumar oynarken suçüstü yakalananlara 289 bin lira ceza - Son Dakika
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