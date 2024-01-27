 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fethiye'de Kumar Oynayan 45 Kişiye 289 Bin 125 Lira Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de Kumar Oynayan 45 Kişiye 289 Bin 125 Lira Cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dernekte kumar oynandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskında 45 kişi kumar oynarken yakalandı ve toplamda 289 bin 125 lira ceza kesildi. Ayrıca, kumarda kullanılan malzemeler ve uyuşturucu da ele geçirildi.

Fethiye\'de Kumar Oynayan 45 Kişiye 289 Bin 125 Lira Cezası
27.01.2024 - 16:01,
Abone Ol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir dernekte kumar oynayan 45 kişiye 289 bin 125 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir derneğin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynandığını tespit etti.

Derneğe düzenlenen baskında 45 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar oynayanlara 289 bin 125 lira ceza yazıldı.

Kumar oynattığı tespit edilen 10, üzerinde uyuşturucu bulunan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Dernekteki aramalarda, kumarda kullanılan pullar ve toplar, el telsizi, gözetlemek için kamera, prize takılı tombala makinesi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kumarda kullanıldığı belirlenen 10 bin 750 liraya da el konuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fethiye, Muğla, Ceza, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Kumar Oynayan 45 Kişiye 289 Bin 125 Lira Cezası - Son Dakika


16:32
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Yollar Ayrıldı Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Yollar Ayrıldı
16:22
Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü
15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55
Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51
Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: 'Bir yere çıkamıyorum' Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"

Son Dakika
16:32 Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Yollar Ayrıldı
16:22 Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17 Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:37:08. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Kumar Oynayan 45 Kişiye 289 Bin 125 Lira Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement