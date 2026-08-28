Fethiye'de Orman Yangını: Evler Boşaltılıyor - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangını: Evler Boşaltılıyor

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Fethiye'de çıkan orman yangını nedeniyle evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına müdahale sürüyor.

EVLER TEDBİREN BOŞALTILIYOR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltılırken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine yardımcı olmak isteyen vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Orman yangını sebebiyle Fethiye ilçemizde Adnan Menderes Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı'ndan Günlükbaşı merkez ışıklarına kadar ayrıca Foça Mahallesi'nden Barış Manço Bulvarı'na kadar yol geçici olarak sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergahları tercih etmeleri, müdahale güzergahlarında ve özellikle emniyet şeritlerinde araç bulundurmamaları önem arz etmektedir. Trafik akışının düzenlenmesi için sahada bulunan güvenlik güçlerinin ve kara yolları ekiplerinin yönlendirmelerine titizlikle uyulması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Orman Yangını: Evler Boşaltılıyor - Son Dakika

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