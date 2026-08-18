Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, 1 saat içinde söndürüldü. İnceleme başlatıldı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.
Fethiye ilçesi Gökçeovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 helikopter ve arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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