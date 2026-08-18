Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, 1 saat içinde söndürüldü. İnceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Fethiye ilçesi Gökçeovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 helikopter ve arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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