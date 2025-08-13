Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Bulvarı Akdeniz Off Road Kavşağı'ndaki kazada yaralanan sürücülerden Osman K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Osman K. idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Akdeniz Off Road Kavşağı'nda dün, Mehmet T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile Arda D. ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?