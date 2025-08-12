Fethiye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Osman K. idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Akdeniz Off Road Kavşağı'nda, Mehmet T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Arda D. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Osman K. ile Arda D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
