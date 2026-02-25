Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

25.02.2026 20:29
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında toplam 42 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi'nde iki farklı villaya önceki gün operasyon düzenlendi. Yapılan baskında H.İ.Ö., M.K., İ.A., FFS, FS, ÖÇ, K.D., A.V., E.K., E.O., K.Ş. ve Z.D. isimli toplam 12 şüpheli yakalandı. Villalarda yapılan aramalarda Uzi ibareli otomatik tabanca ve şarjörü, 179 fişek ile 94 adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden H.İ.Ö.'nün dolandırıcılık ve hükümlü kaçma suçlarından 18 aranma kaydı ile kesinleşmiş 30 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu, M.K.'nin ise çeşitli suçlardan 7 aranma kaydı ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi. İ.A.'nın da dolandırıcılık suçundan 3 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. adli kontrolle serbest bırakılırken, İ.A., M.K. ve H.İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜKYAŞTAKİ 2 ÇOCUK YETKİLİ KURUMLARA TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerden A.V. ve E.K.'nin kayıp şahıs olarak arandığı belirlendi. Kayıp olarak aranan küçük yaştaki 2 çocuk, işlemlerinin ardından Muğla İl Kabul Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA

20:59
