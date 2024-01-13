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Fethiye'deki Kur'an Kursu Öğrencileri, Gazze'deki Çocuklara Destek İçin Paralarını Bağışladı - Son Dakika
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Fethiye'deki Kur'an Kursu Öğrencileri, Gazze'deki Çocuklara Destek İçin Paralarını Bağışladı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Gazze'deki çocuklara destek amacıyla biriktirdikleri paraları ilçe müftülüğüne teslim etti. Öğrenciler, kumbaralarını açarak biriken harçlıklarını Filistin'deki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için Müftü Kamil Oktay'a teslim etti. Oktay, toplanan paraların en kısa sürede Filistin'e gönderileceğini belirtirken, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Fethiye\'deki Kur\'an Kursu Öğrencileri, Gazze\'deki Çocuklara Destek İçin Paralarını Bağışladı
13.01.2024 - 17:59,  Güncelleme: 18:12
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir Kur'an kursundaki öğrenciler, Gazze'de yaşayan çocuklara destek amacıyla kumbaralarındaki paralarını ilçe müftülüğüne teslim etti.

Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğreticileri nezaretinde İlçe Müftüsü Kamil Oktay'ı ziyaret etti.

Ziyarette kumbaralarını açan öğrenciler biriken harçlıklarını Filistin'deki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için Oktay'a teslim etti.

Toplanan paraların en kısa sürede Filistin'e gönderileceğini belirten Oktay, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fethiye'deki Kur'an Kursu Öğrencileri, Gazze'deki Çocuklara Destek İçin Paralarını Bağışladı - Son Dakika
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