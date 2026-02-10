Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nu Ağırladı - Son Dakika
Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nu Ağırladı

10.02.2026 14:33  Güncelleme: 16:02
Fethiye Belediyesi, Hindistan pazarına açılmak ve turizm sezonunu 12 aya yaymak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu, Fethiye Belediye Başkanı ile turizm ve kültürel işbirliği konularını görüştü.

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, turizm sezonunu 12 aya yaymak ve farklı pazarlardan turist çekmek hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Hindistan pazarına açılıyor. Bu çerçevede Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

EMITT Turizm Fuarı'nda Hint acente sahipleriyle ve turizm organizatörleriyle görüşmeler gerçekleştiren Belediye Başkanı Alim Karaca'nın konuğu bu kez Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito oldu. Görüşmede, ilerleyen süreçte Hindistan'dan Fethiye'ye turist getirilebilmesi için neler yapılabileceği ele alındı. Ayrıca turizm ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde Fethiye'de Hindistan ile birlikte bir yoga festivali düzenlenmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

"Birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirdik"

Başkan Karaca, Hindistan Başkonsolosu'nun ziyaretinin Fethiye açısından tarihi bir önem taşıdığını belirterek, "Hindistan'dan Fethiye'ye bu seviyede ilk defa bir ziyaret yapılıyor. Başkonsolos konuğumuz ile yaklaşık bir saat süren görüşmemizde, turizm ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirdik" dedi.

Turizm hedeflerine de değinen Karaca, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Fethiye'ye gelen Çinli turist sayısında bir artış görüldüğünü, 2026 yılı için ise Fethiye'ye 150 bin Çinli turist getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Benzer bir artışı ilerleyen yıllarda Hint turist sayısında da görmek istediklerini vurgulayan Karaca, "Fethiye'nin sıcak insanlarıyla, dünyanın son cennetlerinden biri olan bu güzel memlekette bundan böyle Hint misafirlerimizi de ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Fethiye'ye daha fazla Hint turistin gelmesini istiyoruz"

Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito ise daha önce Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde ve Bodrum'da belediye başkanları ile görüşmelerde bulunduğunu, ancak Fethiye'ye ilk defa geldiğini dile getirdi. Gördüğü güzellikler dolayısıyla Fethiye'ye daha önce gelmediği için çok pişman olduğunu ifade eden Vinito, kendisinden önce bugüne kadar Hindistan'dan Fethiye'ye hiçbir resmi ziyaret gerçekleşmediğini söyledi. Vinito, Fethiye ile ilişkileri geliştirmek için son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, turizm, kültürel iş birliği, yoga ve gastronomi festivalleri başta olmak üzere birçok konu başlığını ele aldıklarını vurguladı. Başkonsolos Vinito, "Bugün Fethiye ile ilişkilerimizi artırmak için çeşitli konular üzerine konuştuk. Yakın bir gelecekte birlikte çalışmayı ve Fethiye'ye daha fazla Hint turistin gelmesini istiyoruz. Türkiye, Hindistan'da çok önemli bir turizm destinasyonu olarak görülüyor" dedi.

Görüşmede, her iki taraftan görevlendirilecek uzmanların ortak bir çalışma takvimi uyarınca koordineli bir çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

