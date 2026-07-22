Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı - Son Dakika
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Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı

22.07.2026 13:13
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde fenalaşarak yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.Y. (56), güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından yakalanarak tutuklandı. Yardım etmek yerine gencin cebini karıştırdığı öne sürülen şüphelinin görüntüleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokakta fenalaşarak yere yığılan ve kalbinin durduğu iddia edilen gencin cebindeki parayı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürürken fenalaşan genç aniden yere yığıldı. Çevreden geçen bir kişi ise sağlık ekiplerine haber vermek ya da yardım etmek yerine yerde hareketsiz yatan gencin yanına giderek ceplerini karıştırdı.

YARDIM ETMEK YERİNE PARASINI ÇALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin gencin cebindeki yaklaşık 6 bin lirayı alarak kendi cebine koyduğu, ardından da hiçbir şey olmamış gibi olay yerinde beklediği görüldü. Görüntüler kısa sürede büyük tepki toplarken vatandaşlar şüphelinin yakalanmasını istedi.

KAMERALAR ELE VERDİ

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.Y. (56) olduğunu belirledi. Şüpheli, Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Polis, Yaşam, Muğla, Suç, Son Dakika

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