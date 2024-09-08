Filistin'de Türk-Amerikan Aktivist Eygi Öldürüldü

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Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin'in İsrail işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi "bağrına basmaya hazır" olduğunu belirtti.

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Alul, Eygi'nin naaşını uğurlamak için Batı Şeria'nın Nablus şehrindeki Rafidia Hastanesi'nde bekleyenlere hitaben konuşma yaptı.

Eygi'nin Filistin halkını savunurken İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını hatırlatan Alul, "Filistin, şehit Ayşenur'un cenazesini bağrına basmaya hazır." dedi.

Alul, "Özgürlük ve dayanışma elçisi Ayşenur'un öldürülmesi, düşmanın (İsrail) kurşunlarıyla sadece halkımızın değil aynı zamanda özgür dünya halklarının hayatlarını ve ümitlerini de hedef aldığı mesajını veriyor." ifadesini kullandı.

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Alul, İsrail'in çocukları ve uluslararası dayanışma aktivistlerini öldürmesinin, "acziyetini ve umursamazlığını" gösterdiğini kaydetti.

İsrail askerleri tarafından öldürülen sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu

İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

Antalya'da 1998'de doğan Eygi, bir yaşından küçükken ailesiyle Seattle şehrine taşınmıştı.