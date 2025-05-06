FETÖ Davası: Hiçyılmaz'ın Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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FETÖ Davası: Hiçyılmaz'ın Yargılaması Devam Ediyor

Mahmut Hiçyılmaz'ın FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılamasına devam edildi, tanıklar sanığı destekledi.

06.05.2025 14:15
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Eski Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan yeniden yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Hiçyılmaz ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen 3 tanık, aynı soruşturma kapsamında kendilerinin de yargılandığını ve beraat ettiklerini ifade ederek, sanığın FETÖ'yle herhangi bir irtibatına tanık olmadıklarını söyledi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Hiçyılmaz, savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Suçlamaları reddeden ve mağdur olduğunu iddia eden Hiçyılmaz, firmasında yatırıma devam ettiğini kaydederek, yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Sanığın talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Hiçyılmaz, yargılandığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

İtiraz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanığın HTS kayıtlarına bakılması, hakkında ByLock tespit tutanağı olup olmadığının mahkemece sorulması ve varsa bu tutanaktaki kişilerin tanık olarak dinlenmesi istemiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA

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