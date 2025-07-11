FETÖ Davasında 4 Emniyet Mensubuna Ceza İstemi - Son Dakika
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FETÖ Davasında 4 Emniyet Mensubuna Ceza İstemi

11.07.2025 13:08
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FETÖ'nün medya yapılanmasına bilgi sızdırdığı iddia edilen 4 emniyet mensubuna ceza talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla yargılanan 4 emniyet mensubundan 3'ü hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 5'er yıla kadar, sanık Serkan Dinçer hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ile sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Dinçer'e söz verdi. Serkan Dinçer, dosyada tanık olarak yer alan Ayşe S'yi tanımadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Beyanın ardından esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Çelik, Öner ve Demircan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan beraat talep etti. Bu talebe gerekçe olarak, söz konusu suçun Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmiş olması gösterildi.

Cumhuriyet savcısı, bu üç sanık hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ayrı ayrı 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcı ayrıca, tutuklu sanık Serkan Dinçer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların ek süre talebini kabul ederek, tutuklu sanık Dinçer'in mevcut halinin devamına hükmetti.

Duruşma 10 Eylül'e ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "[email protected]" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

"Gizlilik kararlarını ihlal ettiler"

İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başka kişilerle paylaşarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.

İddianamede, Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleriyle örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.

Kaynak: AA

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