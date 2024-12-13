FETÖ Finans Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ Finans Operasyonu: 14 Gözaltı

FETÖ Finans Operasyonu: 14 Gözaltı

Adana merkezli FETÖ finans operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi, örgüt üyeleri yakalandı.

13.12.2024 10:18
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Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Adana, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında bir yıl süren teknik ve fiziki takipte şüpheli M.K'nin medikal firması adı altında açtığı iş yerinde örgütsel toplantı yaptığı ve finans ağını buradan yönettiği tespit edildi.

Zanlılardan S.T. ve eşi H.T. hakkında FETÖ üyeliğinden verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu, tutuksuz yargılamaları süren çiftin daha önce yurt dışına kaçmaya yönelik iki girişimini de polislerin önlediği öğrenildi.

S.T'nin öğretmenlikten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği belirtildi.

Operasyon

Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da, 11 Aralık'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiği tespit edilmişti.

Adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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