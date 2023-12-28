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FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı - Son Dakika
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FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı

Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

28.12.2023 - 17:26,  Güncelleme: 18:08
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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

Gelişmeyi sosyal medya platformu X hesabı üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları söyledi: "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz"

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
YORUMLAR (2)
  • SERHAT DERELİ: Devede kulak bişey olmaz daha yeni başladı herşey izlemeye devam edin. Yanıtla 6 14
  • SERHAT DERELİ: Devede kulak bişey olmaz Yanıtla 6 10

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı - Son Dakika
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